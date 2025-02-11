Свердловский депутат предупредил о возможных диверсиях в преддверии 23 февраля

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предупредил о возможных диверсиях, готовящихся в преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля.

Как сообщил сегодня Иванов в своем Telegram-канале, он разговаривал с командирами воинских подразделений на СВО, которые по своим каналам получают информацию о новых диверсионных замыслах врага.

"Поступают сведения, что враг попытается воспользоваться Днем защитника Отечества и под видом подарков бойцам от жен подсунуть взрывные устройства. Поэтому командиры просят передать всем женам, мамам, сестрам, дочерям: если планируете поздравить вашего любимого защитника посылкой / цветами / открыткой, то не делайте ему "сюрприз", а заранее предупредите о своем подарке. Еще лучше отправьте ему фото коробки, а также контакты тех, с кем отправляете груз", - призывает депутат.

Также он попросил участников СВО пока не принимать посылки и подарки от "таинственных незнакомок".

"Враг у нас хитрый и коварный, гадит "креативно". Наша лучшая защита – максимальная бдительность", - добавил Максим Иванов.

Ранее свердловский депутат рассказывал, как жене пропавшего бойца СВО восемь месяцев не выплачивали деньги ее мужа.