Президент наградил известного в Екатеринбурге бизнесмена-мецената Андрея Симановского орденом Дружбы за трудовые заслуги

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении учредителя Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-Ленд» Андрея Симановского орденом Дружбы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Эта награда присуждена екатеринбуржскому предпринимателю и меценату «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Андрей Симановский известен на Среднем Урале не только как успешный бизнесмен, но и как один из крупнейших благотворителей Екатеринбурга. Предприниматель активно участвует в развитии социальной и медицинской сферы региона, поддерживает врачей и больницы, а также способствует возрождению духовных и культурных ценностей.

Из последних благотворительных проектов, в которых участие Андрея Симановского весьма значительно, можно отметить открытие в 2024 году при непосредственном участии бизнесмена на Изоплитной Свято-Елисаветинской обители (хосписа), также строительство в Алапаевске храма Александра Невского, продолжение реализации продуктовой программы поддержки малоимущих семей и пенсионеров.