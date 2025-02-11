В Минпросвещения рассказали о принципах новой Стратегии развития образования

В Госдуме проходит "правительственный час", посвященный разработке Стратегии развития системы образования в РФ на период до 2036 года.

Министр просвещения Сергей Кравцов представил депутатам базовые принципы этого документа, а также заявил, что прочные основы для развития школьного образования заложены уже сейчас. Например, в школу возвращены уроки труда и основ безопасности и защиты Родины.

Он также рассказал, что с 1 сентября 2026 года запланирован переход на единые государственные учебники по истории, обществознанию и основам духовно-нравственной культуры России. Они уже подготовлены. В новых учебниках ориентация не на либеральные, а на традиционные ценности, сказал Кравцов.

Еще одним принципом стратегии является развитие инфраструктуры: догазификация школ и детсадов, капремонт школ. Также в стратегии закреплена невозможность перепрофилировать и продавать детские лагеря отдыха. Кроме этого, министерство разрабатывает единую программу воспитательной работы.

"Внесены изменения в закон об образовании, направленные на защиту чести и достоинства педагогов, на ограждение от избыточной бюрократической нагрузки. Также стоит задача, и она будет отражена в Стратегии, по повышению оплаты труда педагогов и снижению нагрузки", - заключил министр просвещения.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подтвердил намерения по полному уходу от бакалавриата. По мнению министра, бакалавриат так и не стал самодостаточным образованием, которое признают работодатели.

"Студенты-бакалавры осваивают программу без конкретной специализации и получают в результате обобщенную квалификацию. Сегодня это требует массового "доучивания" в магистратуре. В будущей системе мы вводим новый единый уровень высшего образования. Переходим к подготовке полноценных специалистов", — рассказал Фальков.

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что на реализацию Стратегии будет направлено 3,8 триллиона рублей в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Также на разработку новой образовательной системы пойдут средства из госпрограммы, которая объединяет все федеральные средства на науку и образование — это ещё около 5,6 триллионов рублей, отметил зампред Правительства.

"В нашей будущей стратегии нет места "образованию как услуге" или созданию общества потребителей. Поэтому уверен, что мы, руководствуясь указом президента, где очень четко прописано, каким требованиям должна отвечать гармонично развитая личность, воспитанная на основе духовно-нравственных ценностей и культурно-исторических ценностей, этих ошибок [Болонской системы] уже теоретически не сможем допустить, поскольку они законодательно будут заблокированы", — резюмировал Чернышенко.