Спасатели начали откачку мазута с танкера Koala

Водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера "Koala" в порту Усть-Луга Ленинградской области, сообщили в Министерстве транспорта, пишет РБК.

Отмечается, что грузовые резервуары с топливом не повреждены. Утечек нефтепродуктов не обнаружено.

Всего на борту находится около 130 тысяч тонн мазута. Вокруг танкера установили боновые заграждения, рассказали в министерстве.

Ход работ контролирует заместитель министра транспорта РФ Евгений Филиппов.

Затонувший в Ленинградской области танкер Koala мог быть заминирован. Как пишет Baza, такую версию рассматривают следователи. По информации телеграм-канала, пока что взрывных устройств на Koala не обнаружено, но кинологи продолжают осматривать судно и личные вещи экипажа.

Девятого февраля на танкере Koala при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег.