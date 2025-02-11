Екатеринбуржцы снова жалуются на группу воровок, промышляющих в общественном транспорте

В общественном транспорте Екатеринбурга промышляет женская банда, обкрадывающая пассажиров. В этот раз воровки украли телефон у пассажирки трамвая, рассказал очевидец произошедшего.

"Украли телефон примерно в 17.00, женщины (лет 20-25) их было трое, они работают очень быстро, передают телефон друг другу и после этого убегают. У одной из этих женщин был "ствол" и "электрошокер" она ими пугала и угрожала", - передает слова очевидца Telegram-канал "Эльмаш Екатеринбург".

В канале также сообщается, что это не первый инцидент с участием воровок. Один из них произошел 17 января, когда одна из женщин на проспекте Ленина - между Оперным театром и площадью 1905 года украла у пассажирки трамвая iPhone. Почти сразу фото предполагаемых преступниц появились в социальных сетях, однако их до сих пор не нашли. Очевидцы рассказывают, что девушки могут заскочить в общественный транспорт, чтобы якобы уточнить маршрут. Пока пассажиры заняты объяснениями и разговорами, их ценности похищают, а после неизвестные сбегают.

Известно как минимум об одном обращении в полицию.