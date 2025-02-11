Фёдор Конюхов первым в мире пересёк Южную Атлантику на вёсельной лодке

Путешественник Фёдор Конюхов стал первым в мире, кто смог пересечь Южную Атлантику на вёсельной лодке. Речь идёт о судне "Акрос".

Лодка "Акрос" пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Фёдор Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на вёсельной лодке. По самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах.

На это потребовалось 68 суток, сообщает экспедиционный штаб Конюхова в telegram-канале.