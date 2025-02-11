СВР: Киев готовит провокацию с подрывом иностранного судна в Балтийском море

Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов готовятся подорвать минами российского производства иностранное судно в акватории Балтики, заявляет Служба внешней разведки России (СВР).

По данным ведомства, ответственность за это будет возложена на Россию, передает ТАСС.

Такая акция, по расчетам украинских и западных спецслужб, подтолкнет НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море, добавили в СВР.

Напомним, предложения закрыть Балтийское море для российских судов звучат уже несколько лет. Так, в 2023 году к этому призывал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector.

В МИД РФ в ответ заявили, что Балтика никогда не превратится во внутреннее море Североатлантического альянса, люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги это "прекрасно понимают".