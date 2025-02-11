Президент посоветовал калужскому губернатору обратить внимание на экологические проблемы и перегруженность городского транспорта

Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Калужской области Владиславом Шапшой.

Губернатор доложил Президенту о социально-экономическом развитии области, в частности работе Калужского автомобильного кластера в условиях санкций, сообщает пресс-служба Кремля.

Владислав Шапша подробно рассказал главе государства о достижениях региона за те 5 лет, что он занимает кресло губернатора.

Начал с информации о помощи бойцам СВО: "Мы ежедневно занимаемся с момента начала специальной военной операции: это помощь участникам специальной военной операции, их семьям".

В регионе идет подготовка центра реабилитации на 110 мест для бойцов, возвращающихся с фронта. Идет реализация программы «Время героев», продолжается помощь Первомайску,

По социально-экономическому развитию Калужской области прозвучала, в частности, такая информация - построен спортивный ледовый дворец с бассейном, введена вторая очередь Государственного музея космонавтики, создан большой объезд Калуги, построено дополнительно 9 школ, планируется еще 4.

На замечание президента о необходимости не забывать про ремонт школьных зданий, губернатор сообщил, что 35 отремонтировано, в 2025 по плану ремонт 15 таких объектов.

"Мы два года подряд показываем рост более 10%, у нас идет 5% роста в оценочном отношении к предыдущему году валового регионального продукта и более триллиона рублей объем выпуска промпроизводства", - доложил Шапша.

В аграрном секторе региона за 5 лет зафиксирован рост в сопоставимых ценах в 17%. По словам губернатора, в Калужской области ни в государственной, ни в муниципальной сфере нет коммерческих кредитов.

"Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года. Многие задачи решены, ещё больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если Вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу. На Ваше решение, Владимир Владимирович", - обратился к президенту Владислав Шапша.

Владимир Путин сказал: "В целом у Вас все получается. Есть вещи, на которые, конечно, нужно обратить дополнительное внимание. В сфере экологии, сами знаете, 222 неразрешенные свалки. Думаю, что это отравляет жизнь людям и в целом неблагоприятно сказывается на вопросах экологии. Вы наверняка знаете об этом. Вопросы непростые, нужно над этим работать. Вопросов всегда много. Одна из проблем – это городской транспорт, перегруженность. Над этим тоже надо поработать с Правительством, вписаться в программы, которые мы реализуем по поддержке автопрома. Мы постараемся Вам помочь".

Также глава государства обратил внимание калужского губернатора на необходимость увеличения штата квалифицированных медработников в регионе.