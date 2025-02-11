РКН: На крупнейшей в России точке обмена интернет-трафиком произошел сбой

Кратковременный сбой электропитания произошел на крупнейшей в России точке межоператорского обмена интернет-трафика. Об этом сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Сбой зафиксирован на улице Бутлерова, 7 в Москве 11 февраля утром. Он не затронул весь узел и не привел к массовым проблемам в работе сервисов и просадке трафика, отметили в ведомстве. При этом временные трудности могли возникнуть у отдельных операторов связи.

В конце января абоненты "Ростелекома" жаловались на проблемы в работе оператора. Позже "Ростелеком" сообщил, что произошла краткосрочная нештатная ситуация на сети в Чувашии.

24 января массовые сбои произошли в работе Рунета. Многие пользователи пожаловались на проблемы при загрузке сайтов.

Вечером 14 января также возникли проблемы с доступом к сети. Они коснулись практически всех операторов и провайдеров, включая "Ростелеком", "Дом.ру", МТС, "Мегафон", "Билайн", а также затронули работу государственных сайтов.

Неполадки с доступом во всемирную сеть продолжились и на следующий день. 15 января скорость интернета снизилась у 3,8 млн россиян в 21 регионе. В РКН это объяснили повреждением магистрального кабеля в Татарстане в результате проведения земляных работ сторонней организацией.