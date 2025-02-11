В Екатеринбурге кафе "Старик Хинкалыч" прикрыли после визита Роспотребнадзора

В Екатеринбурге временно приостановлена работа кафе "Старик Хинкалыч". Роспотребнадзор нашел там массу нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, речь идет о заведении на улице Сулимова, 50 (ТРЦ "Парк Хаус") в уральской столице. Внеплановая проверка в нем проводилась по заданию прокуратуры. Было установлено, что кафе не разработаны и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП.

Были выявлены и другие нарушения, в том числе хранение замороженных полуфабрикатов собственного приготовления без маркировки, а также то, что производственные помещения не оборудованы умывальниками для рук с подводкой горячей и холодной воды, средствами для мытья рук и устройствами для их сушки.

Более того, при проведении лабораторных исследований в смывах с объектов предприятия и пробах еды была обнаружена кишечная палочка.

По итогам проверки в отношении индивидуального предпринимателя составили административный протокол. Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность кафе "Старик Хинкалыч" в "Парк Хаусе" на 30 суток.