В Железнодорожном районе Екатеринбурга появилась аллея Транспортных прокуроров

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении пешеходной аллее в Железнодорожном районе названия "Транспортных прокуроров". Речь идет об участке в границах улиц Машинистов и Колмогорова у Ольховского пруда, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что аллея памяти работников Уральской транспортной прокуратуры была обустроена еще в 2021 году. На территории высадили саженцы ясеня и открыли памятный знак в честь празднования 300-летия образования прокуратуры России.

Значительно позднее - в ноябре 2024 года комиссия по топонимике одобрила название "Транспортных прокуроров". В ближайшее время оно будет включено в государственный адресный реестр.