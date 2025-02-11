Остались только зубы: Тела экс-мэра Самары и его супруги могли растворить в кислоте

Тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и супруги Натальи могли растворить в кислоте, пишет MASH.

Как изданию рассказали патологоанатомы, если тела растворили в кислоте, могли остаться зубы.

На кадрах видно, как Екатерина вынесла пластмассовые контейнеры, в которых могли быть части тел. В таком случае найти их практически невозможно - части тел будет найти в разы сложнее, потому что они могут затеряться в тоннах мусора. Правоохранители отследили по GPS-датчикам, на каком участке разгружались машины "АО Экология". Сейчас в поисках задействованы около 100 человек и тяжёлая техника.

Ранее в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – Виктора Тархова.

Полицейские отсмотрели камеры дома, где жили мэр с супругой, и заметили, что в начале января бывший мэр со своей женой зашли к себе в квартиру и больше оттуда не выходили. В ту же квартиру за это время якобы несколько раз приезжала внучка, которая позже могла выходить из квартиры с большими пакетами.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

Шестилетнего сына обвиняемой до сих пор не забрали из детдома. Сейчас мальчик ждёт отца из Израиля. Он и дедушка ребёнка ещё после развода прекратили общение с семьёй. В ближайшее время они планируют прилететь в РФ, чтобы забрать ребёнка.