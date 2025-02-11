В Югре расселили почти миллион "квадратов" аварийного жилья

В Уральском федеральном округе с 2019 года расселено свыше 2,7 миллиона квадратных метров жилья. В новые благоустроенные квартиры заселились почти 173 тысячи человек, сообщает "Мегаполис".

"Хочу отметить активность регионов в решении вопроса расселения аварийного жилья. Из общего количества переселенных людей 82,2 тысячи граждан улучшили жилищные условия по программам, которые реализуются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации", — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В тройку уральских регионов-лидеров по объему расселенного аварийного жилья вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ (901,8 и 805,4 тысячи квадратных метров соответственно), а также Свердловская область (429,1 тысячи "квадратов").



По данным Фонда развития территорий, ведутся активные работы по переселению граждан из домов, признанных непригодными для проживания в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. На данный момент, в Югре, на Ямале и в Челябинской области уже переселены 8,7 тысяч человек из аварийного фонда общей площадью 145,6 тысяч квадратных метров.



Ликвидация жилья ведется в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".