Дети, рожденные от ЭКО после смерти отца, имеют право на пенсию, постановил КС

Конституционный Суд РФ вынес постановление, что дети, рожденные в результате процедуры ЭКО после смерти отца, имеют право на пенсию по потере кормильца либо иные сопоставимые меры поддержки.

Жительница Санкт-Петербурга Мария Щаникова обратилась с просьбой проверить конституционность положений закона о страховых пенсиях. Где в статье 10 говорится, что право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении, то есть если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Щаникова в 2016 году родила в результате процедуры ЭКО после смерти мужа. Она обратилась за пенсией, но в пенсионном фонде ей отказали, указав на то, что ребенок никогда не находился на иждивении отца и никакой потери кормильца не было. Суды вынесли такое же решение.

КС РФ напомнил, что, по закону, ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если он родился в течение 300 дней с момента смерти отца, однако этот срок установлен сроком беременности. Так как в России разрешено ЭКО после смерти отца, то препятствий для признания отцовства умершего для таких детей нет. А отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорирует тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию.

КС РФ обязал предусмотреть для таких детей пенсию по потере кормильца либо иные сопоставимые меры поддержки, а дело Щаниковой пересмотреть.

В секретариате КС РФ отметили, что в таких случаях умерший должен быть супругом матери, официально признан отцом детей, должно быть его зафиксированное согласие на использование его биологических материалов для искусственного оплодотворения, также он должен быть застрахован в Социальном фонде России.

В 2023 году в России в результате ЭКО родились более 32 тысяч детей, но сколько из них родились после смерти отца, неизвестно.