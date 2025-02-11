В Екатеринбурге водителя автобуса признали виновным в смерти 84-летней пассажирки

70-летнего жителя Екатеринбурга Ибрахимжона Мусаева признали виновным в смерти 84-летней пассажирки автобуса, которым тот управлял. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Трагедия произошла 23 января 2024 года на остановке "переулок Новопашинский". Водитель автобуса ПАЗ-4234-04, следовавшего по 52 маршруту "Елизавет – Академический", не дождался, пока все пассажиры выйдут и стал отъезжать от остановки. В этот момент пенсионерка, выходившая из транспорта через переднюю дверь, не удержалась и упала на дорогу. Мусаев никак не отреагировал на это и продолжил движение.

На следующий день от полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ – "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места дорожно-транспортного происшествия". Несмотря на все доказательства следствия, свою вину он не признал.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Мусаева виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ и отправил его в колонию-поселение на 2,5 года. Кроме того, подсудимый был лишен водительских прав на этот же срок.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.