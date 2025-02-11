В Нефтеюганске полицейские устроили облаву на мигрантов

В Нефтеюганске полицейские выявили нарушения миграционного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Сотрудники полиции провели рейд на 19 объектов строительства, торговли, производственно-складских помещений, жилого сектора. По итогам работы было составлено 11 административных протоколов, из них шесть - на мигрантов, которые нарушили правила въезда в Россию, либо режим пребывания. Составлены административные протоколы по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ и ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, санкции которых предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 2 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового.

Кроме того, полицейские возбудили дело о фиктивной постановке на учет иностранца по месту пребывания в РФ.

В отношении четырех мигрантов из ближнего зарубежья направлены материалы в УВМ УМВД по ХМАО – Югре для принятия решения об аннулировании ранее выданного вида на жительство в РФ и не разрешении въезда в РФ.

Все иностранные граждане дактилоскопированы, поставлены на фотоучет и проверены на причастность к ранее совершенным преступлениям.