Певицы Ваенга и Лель стали заслуженными артистками России

Две певицы, Катя Лель и Елена Ваенга (Хрулёва), стали заслуженными артистками России.

Звание присвоил президент Владимир Путин. Его указ опубликован на портале правовой информации.

Почётное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присваивается, как правило, не ранее, чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности (артистам балета, исполняющим первые партии, — не ранее чем через 10 лет, артистам цирка — не ранее чем через 15 лет).