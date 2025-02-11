У Пескова нет данных о якобы прилете в Москву Уиткоффа

У Кремля нет информации относительно возможного прилета в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких контактов с ним не планируется. "Но в данном случае по урегулированию в Украине ничего", - цитирует его РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что якобы самолет Уиткоффа приземлился в Москве. По данным Flightradar, бизнес-джет Gulfstream G650ER сел около 10 утра во Внукове.

Накануне стало известно, что специальный посланник американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог в ближайшие несколько недель намерен представить главе США варианты по завершению конфликта вокруг Украины.

Келлогу нужно получить от официальных лиц всю необходимую информацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии, а также в ходе визитов в Киев и некоторые европейские столицы. По данным Bloomberg, спецпосланник не намерен посещать Москву во время своей поездки в Европу.