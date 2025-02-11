По делу о краже в Самаре телефонными мошенниками 421 миллиона задержаны трое

Полицейские задержали троих фигурантов дела о хищении телефонными мошенниками у жительницы Самары 421 млн руб. Она стала жертвой распространённой схемы – звонившие представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов.

Следуя указаниям злоумышленников, пострадавшая за нескольких дней обналичила вклады в одном из банков и передала деньги незнакомцам. Ущерб составил 421 млн руб. Полицейскими задержан ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова. Он арендовал в Самаре дом для размещения сообщников и похищенных денег. Второй, 40-летний задержанный живёт в Солнечногорске (Московская область, третий – в Саратове.

По словам подозреваемых, криминальную подработку они нашли через мессенджер. Анонимный работодатель сообщил, что они будут должны забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент. Фигуранты арестованы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.