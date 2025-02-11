В Екатеринбурге поставлен один из температурных рекордов февраля

Этой зимой в Екатеринбурге был поставлен температурный рекорд.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, 10 февраля оказался превышен дневной максимум температуры в Екатеринбурге в этот день: +4,1 градуса. Самая же высокая температура первой декады февраля в столице Урала пришлась на 7 число и была отмечена в далеком 1981 году. По данным синоптиков, тогда она значительно отличалась от вчерашнего рекорда и многих прочих: +7,3 градуса.

Согласно прогнозам, уже в ближайшие дни, 12-14 февраля, оттепель прекратится. А 15-17 февраля вероятен снег и похолодает на 5-7 градусов.

Напомним, что Екатеринбург уже был близок к новому температурному рекорду в январе нынешнего года.