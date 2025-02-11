Подозреваемого в убийстве девушки в пермском общежитии взяли под стражу

В отношении обвиняемого в убийстве девушки в Индустриальном районе города Перми судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета России по Пермскому краю.

Ведомство опубликовало видео с обвиняемым.

Напомним, 9 февраля в Перми, в общежитии по адресу проспект Декабристов, 35, обнаружено тело 23-летней пермячки.Девушку зарезали ножом. В жестоком убийстве подозревают ее бывшего молодого человека.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый - одногодка убитой.

Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.