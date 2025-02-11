Многодетная мать вступилась за земли сельхозназначения в Сысерти, где хотят построить мусорный полигон

Пикеты у резиденции губернатора против строительства мусорного полигона в Сысертском районе продолжаются уже третью неделю. Каждый день противники проекта обращают внимание на все новые проблемы. В этот раз высказать свое мнение вышла мать шестерых детей, которая вместе с семьей купила участок в деревне Андреевка. Лишь после стало известно, что всего в нескольких километрах вырастет мусоросортировочный завод "Екатеринбург - Юг".

"Я как многодетная мама шести несовершеннолетних детей хочу спросить, вот уже на протяжении двух лет мы хотим узнать, на основании чего здесь у нас под Андреевкой будет строиться мусорный полигон? Мы с семьей купили участок по президентской программе поддержки многодетных малоимущих семей. Вкладываем в участок все наши сбережения. Хочется спросить, какие гарантии вы дадите мне, нашей семье, таким же многодетным семьям при строительстве такого эко-кластера, помойки?" - вопрошает пикетирующая.

Свердловчанка уверена, что из-за строительства полигона вблизи населенного пункта, земля, где она живет, обесценится. Что в таком случае делать ей и ее детям в будущем - непонятно.

"Что делать нам потом? Вы когда-нибудь об этом задумывались? Как можно строить мусорный полигон на землях сельхозназначения?" - спросила многодетная мать у губернатора Евгения Куйвашева.

Крупнейший в УрФО мусоросортировочный комплекс на 700 тыс. тонн отходов в год с полигоном ТКО на 600 тыс. тонн хотят разместить на участке со статусом земель сельхозназначения. Их пытался отстоять Россельхознадзор, заявляя, что владелец - банк "Агропромкредит", не использовал участок по назначению более трех лет, на что указывали многолетние сорняки, деревья и ряд сомнительных, по мнению прокурора, документов. Однако суд все равно встал на сторону банка. После этого Россельхознадзор заявил, что продолжит борьбу за участок, а активисты сняли на видео, как выглядит то самое "поле", на котором якобы выращивают фермерскую культуру. Активисты также заявляли, что на участке были обнаружены залежи торфа, что после строительства комплекса якобы может привести к пагубным последствиям.

Отметим, что накануне региональные власти сообщили о планах ввести в 2025 году в оборот около 10 тыс. га земель сельхозназначения. Жители Сысертского района уже высказались на этот счет, отметив нелогичность или, по их словам, даже скрытый мотив властей, которые изымают плодородные сельхозземли в их муниципалитете, а на севере региона "вводят в оборот участки, на которых отродясь ничего не росло".