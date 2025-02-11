Глава "Ветеранов России" призвал признать музыканта Кортнева иноагентом

Вокалиста рок-группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева необходимо проверить на иностранное влияние, считает руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

По его словам, соответствующие обращения уже направлены в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст.

Резяпов отметил, что музыкант продолжает зарабатывать в России, имеет недвижимость в Москве на сумму около 70 млн рублей. При этом ранее Кортнев критиковал СВО и уехал из РФ, но теперь вернулся, напомнил общественник в беседе с NEWS.ru.

Ранее Кортнева исключили из постановки Московского театра мюзикла. Об этом сообщила актриса Яна Поплавская, добавив, что руководство театра пишет объяснительную в Минкульт.

Напомним, в феврале 2023 года у "Несчастного случая" отменили концерт в новосибирском Академгородке: перед началом выступления на площадку приехали МЧС и полиция, заявившие о задымлении в здании. Кортнев, якобы, показал неприличный жест в сторону полицейских. На него завели уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". Позже артист запостил видео, в котором извинился перед полицейским. В августе новосибирский суд оштрафовал фронтмена группы на 20 тыс. руб. и прекратил уголовное дело.