Ямал проведет на Донбассе спортивный турнир памяти сына уральского полпреда Жоги

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа проведут в Волновахе турнир, посвященный памяти Героя России Владимира Жоги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства.

Идею поддержал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, отец Героя России Артем Жога. Соревнования по самбо в Волновахе ДНР состоятся в марте, в них примут участие порядка 150 детей. Спортсмены съедутся со всего Волновахского муниципального округа. Турнир пройдет в новом спорткомплексе "Северный характер", который открыли в начале января. Комплекс возвели ямальские строители на месте разрушенной школы № 3.

"Во время посещения нового спортивного комплекса мне рассказали про идею проведения турнира имени моего сына. В Волновахе благодаря региону-шефу Ямалу построен современный объект, который стал местом притяжения для молодежи Донбасса. В нем созданы все условия для физического развития детей. Турнир по самбо станет одним из первых в этих стенах, но точно не последним", - отметил Артем Жога.

Владимир Жога командовал отдельным разведывательным батальоном "Спарта". В марте 2022 года погиб в боях за Волноваху, обеспечивая выход мирных жителей из-под обстрелов. За мужество, проявленное в боях, Владимир Жога стал первым военнослужащим ДНР, удостоенным звания Героя России.

В Волновахе именем Владимира Жоги названа одна из улиц, а также городской дом культуры, восстановленный Ямалом.