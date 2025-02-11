"Атомстройкомплекс" рассказал, что происходит в Березовой роще, где собрались жители и активисты

В компании "Атомстройкомплекс" рассказали, что происходит сегодня в Березовой роще Екатеринбурга, где собрались местные жители и активисты. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала и благоустройства парка в Академическом районе.

Речь идет о квартале в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Как подчеркивают в "Атомстройкомплексе", работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным проектом планировки.

"Участок под строительство расположен вдоль улицы Краснолесья, его площадь составляет 3,8 га. Он находится в собственности застройщика, все работы на нем осуществляются в соответствии с законом. На участке предусмотрено строительство двух жилых кварталов общей площадью 70 тысяч квадратных метров, с подземным паркингом, помещениями под магазины и предприятия сферы услуг, а также помещение для детской художественной школы. Кроме того, предусмотрено продление местного проезда от улицы Чкалова до улицы Краснолесье еще на 0,5 км – его общая протяженность составит 1,04 км. Местный проезд отделяет жилые кварталы от территории парка площадью 16 га, где уже этим летом, одновременно со строительством жилья, стартуют работы по благоустройству", - рассказал директор по управлению проектами АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Дмитрий Фарафонов.

Проект благоустройства парка разрабатывает Ботанический сад УрО РАН. Ранее представленная им концепция была утверждена на совете по развитию общественных пространств Екатеринбурга. Сейчас в соответствии с техническим заданием, выданным управлением благоустройства города, ведется подготовка рабочей документации.

В парке будут организованы безопасные и удобные для передвижения тропинки, современные детские и спортивные площадки, инфраструктура для выгула собак. Напротив центра "Эврика" будет размещена инклюзивная площадка, адаптированная для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Эксперты Ботанического сада УрО РАН также предлагают организовать в парке площадку для изучения уральской флоры и фауны – так называемую зону естественного разнообразия. Она будет оборудована табличками с информацией о представленных видах растений. Здесь смогут проходить школьные уроки, в частности, уроки кружка "Юный ландшафтный архитектор", который действует на базе школы №181.

Внутри парка проектом планировки территории предусмотрен участок под размещение образовательного центра – школы на 1500 мест и детского сада на 350 мест.