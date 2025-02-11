11 Февраля 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" рассказал, что происходит в Березовой роще, где собрались жители и активисты

В компании "Атомстройкомплекс" рассказали, что происходит сегодня в Березовой роще Екатеринбурга, где собрались местные жители и активисты. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала и благоустройства парка в Академическом районе.
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Речь идет о квартале в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Как подчеркивают в "Атомстройкомплексе", работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным проектом планировки.

"Участок под строительство расположен вдоль улицы Краснолесья, его площадь составляет 3,8 га. Он находится в собственности застройщика, все работы на нем осуществляются в соответствии с законом. На участке предусмотрено строительство двух жилых кварталов общей площадью 70 тысяч квадратных метров, с подземным паркингом, помещениями под магазины и предприятия сферы услуг, а также помещение для детской художественной школы. Кроме того, предусмотрено продление местного проезда от улицы Чкалова до улицы Краснолесье еще на 0,5 км – его общая протяженность составит 1,04 км. Местный проезд отделяет жилые кварталы от территории парка площадью 16 га, где уже этим летом, одновременно со строительством жилья, стартуют работы по благоустройству", - рассказал директор по управлению проектами АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Дмитрий Фарафонов.

Проект благоустройства нового парка в Краснолесье(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Проект благоустройства парка разрабатывает Ботанический сад УрО РАН. Ранее представленная им концепция была утверждена на совете по развитию общественных пространств Екатеринбурга. Сейчас в соответствии с техническим заданием, выданным управлением благоустройства города, ведется подготовка рабочей документации.

Проект благоустройства нового парка в Краснолесье(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В парке будут организованы безопасные и удобные для передвижения тропинки, современные детские и спортивные площадки, инфраструктура для выгула собак. Напротив центра "Эврика" будет размещена инклюзивная площадка, адаптированная для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Эксперты Ботанического сада УрО РАН также предлагают организовать в парке площадку для изучения уральской флоры и фауны – так называемую зону естественного разнообразия. Она будет оборудована табличками с информацией о представленных видах растений. Здесь смогут проходить школьные уроки, в частности, уроки кружка "Юный ландшафтный архитектор", который действует на базе школы №181.

Проект благоустройства нового парка в Краснолесье(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Внутри парка проектом планировки территории предусмотрен участок под размещение образовательного центра – школы на 1500 мест и детского сада на 350 мест.

Теги: Березовая роща, Краснолесье, парк, благоустройство


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