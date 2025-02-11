В Саратовской области после атаки БПЛА задерживаются пригородные поезда

Пригородные поезда задерживаются в Саратовской области на перегоне Сазанка - Нефтяная по техническим причинам. Об этом сообщает Приволжская железная дорога (филиала РЖД) в Telegram-канале.

Минувшей ночью регион атаковали украинские БПЛА. Жители Заводского района Саратова сообщали о взрывах и пожаре в районе НПЗ.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что повреждено промышленное предприятие в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет.