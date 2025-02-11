Несовершеннолетние служат в штурмовой бригаде ВСУ

16-летние подростки служат в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Полинкевич, пишут Известия.

Видео опубликовало сегодня Министерство обороны РФ. Мужчина говорит, что несовершеннолетние служат в 25-й отдельной штурмовой бригаде украинской армии.

"Видел, и они себя представляли, как будто они детдомовские. Само собой, что они боялись, — детдомовские, зашуганные", — рассказал Полинкевич.

Также стало известно, что его подразделение состояло в основном из 18-летних солдат, а призывают в ВСУ мужчин до 65 лет.

Полинкевича мобилизировали против его воли. Когда он оказался на передовой в Курской области, то решил сдаться в российский плен: ему приказали снять бронежилет, отбросить оружие и выйти из блиндажа с поднятыми руками. Вместе с ним сдались и другие.

Полинкевич призвал всех военнослужащих ВСУ сдаваться в плен российской армии.

Ранее мы писали, что Украина проводит медицинские эксперименты и опыты над мирными жителями и ранеными военнослужащими. Об этом РИА Новости рассказал посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, в этой стране не проверяют лицензии на препараты и могут вколоть любой препарат, вакцину, вирус.

В начале февраля масштабный обмен пленными 150 на 150 провели Украина и Россия. Как сообщает Министерство обороны (МО), это второй в 2025 году обмен пленными. Домой вернутся 150 российских бойцов, столько же военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправились на родину.