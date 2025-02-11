Эрдоган: Израиль должен компенсировать Палестине ущерб

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что Израиль должен компенсировать Палестине ущерб. Во время пресс-конференции в Малайзии после переговоров с премьер-министром этой страны Анваром Ибрагимом Эрдоган сообщил, что Израиль не сдержал своих обещаний в рамках недавнего соглашения о прекращении огня.

"Израиль должен прекратить оккупацию палестинских земель и компенсировать причиненный ущерб", - приводит ТАСС слова Эрдогана.

Политик полагает, что для полноценного урегулирования "крайне важно создать независимое, суверенное и географически интегрированное палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 г.".