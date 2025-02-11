В Сургуте осудили банду вымогателей, занимавшуюся рэкетом

В Сургуте за вымогательство, мошенничество в особо крупном размере, грабеж с применением насилия и угрозы убийством осуждена преступная группировка из семи человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Установлено, что с 2013 по февраль 2022 года преступники занимались рэкетом: требовали у бизнесменов Сургутского района деньги в обмен на "покровительство". Несогласным мешали вести бизнес. Также банда подыскивала людей, которые попали в сложные жизненные ситуации и требовали от них деньги от 150 тыс. до 1 млн руб., либо оформить недвижимость в пользу преступной группы.

Один из бандитов обманом убедил свою сожительницу оформить кредит на сумму более 2 млн руб. На эти деньги он купил автомобиль и продал его. Женщине сообщил, что авто попало в ДТП и находится на ремонте. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание от семи до восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях.