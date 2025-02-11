Мексиканский залив официально переименовали в Американский

Карты Google официально начали переименовывать Мексиканский залив в Американский. Об этом сообщили в блоге компании, пишет Российская газета.

Читайте также: Трамп договорился окупить вложение в Украину сотен миллиардов долларов редкоземельными металлами

"В США Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила "Мексиканский залив" на "Американский залив", - сообщили в компании.

Но полностью залив поменяет название только на картах в США. В Мексике по-прежнему видят свое официальное местное название, а остальной мир - оба, одно из них будет написано в скобках.

В России пользователи карт Google также увидят двойное название.

Указ о переименовании Мексиканского залива подписал новый президент США Дональд Трамп 21 января. Это один из его первых документов после вступления в должность.

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, отмечается, что природные ресурсы залива остаются центральными для экономики этой страны. В регионе большие запасы нефти и газа, здесь промышляют американские рыболовы. Это приносит экономике США миллионы долларов.

В начале января сообщалось, что новый президент США Дональд Трамп сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив.

"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки"", – заявил Трамп.