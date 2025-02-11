"Проведут обыск и всех посадят": уральские полицейские выявили новую схему мошенничества

На Среднем Урале полицейские выявили новую схему кибермошенничества. Жертвой преступников стала молодая жительница Качканара.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, 31 января 18-летней девушке в мессенджере поступил звонок от неизвестного. Тот представился "сотрудником Росфинмониторинга" и заявил, что она и ее семья якобы подозреваются в пособничестве недружественным странам. Он также предупредил, что "скоро к ним домой приедут сотрудники ФСБ, проведут обыск и всех посадят в тюрьму".

Испуганная девушка в разговоре с мошенником упомянула, что дома у нее хранятся наличные деньги. Аферист посоветовал ей как можно скорее поместить их в "надежное хранилище", а именно в указанную им "безопасную ячейку". Последовав совету незнакомца, она собрала все наличные сбережения своей семьи и отправилась к ближайшему банкомату. Следуя инструкциям, которые ей прислали в мессенджер, она сделала мошеннику пять переводов на общую сумму 655 тысяч 400 рублей.

Полицейскими Качканара возбуждено уголовное дело. В МВД призывают уральцев быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов. Не нужно отвечать на звонки с незнакомых номеров и вступать в переписку с неизвестными в мессенджерах.

Напомним, недавно в Екатеринбурге мошенники выманили почти 300 тысяч рублей у школьницы, назвавшись ее "завучем".