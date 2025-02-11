11 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Украина ставит опыты над своими мирными жителями и ранеными солдатами

Украина проводит медицинские эксперименты и опыты над мирными жителями и ранеными военнослужащими. Об этом РИА Новости рассказал посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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По его словам, в этой стране не проверяют лицензии на препараты и могут вколоть любой препарат, вакцину, вирус.

"Либо какие-то виды операций, которые можно делать на безропотном "мясе", то есть это какие-то раненые бойцы ВСУ, это могут быть местные жители, которые травмированы и попали на операционный стол", — сказал Мирошник.

Дипломат добавил, что "экспериментаторы" таким образом проверяют реакцию испытуемых на те или иные препараты.

Весной прошлого года сообщалось, что в Госдуме РФ представили результаты полугодичного парламентского расследования работы американских биолабораторий на Украине. Депутат Ирина Яровая сообщила, что всего было создано 50 лабораторий, где проводились эксперименты над жителями страны. В итоге Украина сама стала объектом, где распространяются различные непонятные заболевания.

По ее словам, по меньшей мере 4 тыс. украинских военнослужащих были подвержены исследованиям. В харьковской лаборатории погибли 20 военных, более 200 были госпитализированы.

В 2022 году российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. По данным Минобороны РФ, заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания Black and Veatch.

Теги: украина, опыт, эксперимент, мирошник


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