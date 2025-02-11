Владельца сгоревшего "Крокуса" признали потерпевшим по делу о теракте

Компания "Крокус интернэшнл" признана потерпевшим по делу о теракте, произошедшем во время концерта группы "Пикник" в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

АО "Крокус интернэшнл" является собственником "Крокус сити холла". Здание сгорело в результате атаки террористов и в настоящий момент не эксплуатируется.

В декабре Головинский суд Москвы приступил к рассмотрению иска двух граждан о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба за лечение к "Крокус сити холл", филиалу АО "Крокус Интернэшнл", а также ООО "МСМ". По словам заявителей, в день теракта в "Крокусе" они провели 30 минут в задымленном помещении без света в поисках выхода. Из-за несработавших систем пожаротушения истцы надышались угарным газом. Лечение продолжается до сих пор.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

5 февраля 2025 года стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1700 человек, 800 из которых свидетели. Арестованы 20 фигурантов - 4 исполнителя теракта и 16 соучастников. Некоторые из них - уроженцы Таджикистана.