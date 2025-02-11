Курьера из Екатеринбурга будут судить за хищение у пенсионеров свыше 2,5 миллиона рублей

19-летнего жителя Екатеринбурга будут судить за работу курьером у мошенников. Всего с сентября по октябрь 2023 года тогда еще несовершеннолетний уралец забрал у семи пенсионеров больше 2,5 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, парню уже предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество организованной группой с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере". По версии следствия, он вступил в сговор с неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. Мошенники, изменяя голоса, представлялись родственниками или знакомыми пенсионеров, а также сотрудниками правоохранительных органов, сообщавших о ДТП. По уже знакомой схеме, пострадавших просили передать деньги, чтобы помочь близкому человеку избежать уголовного наказания.

Обвиняемый же играл роль курьера, приезжая и забирая деньги. Небольшой процент он оставлял себе в качестве вознаграждения, а остальное перечислял "работодателям".

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.