Зима придет в европейскую часть России в субботу

Температура воздуха в центре европейской России опустится в субботу, 15 февраля до минус 13 градусов. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу температура будет минус 8 - минус 13 градусов. Дневные температуры - минус 6 - минус 11", - сказал специалист.

Он подчеркнул, что температура будет ниже нормы впервые в 2025 году.

Ранее причину аномально теплой зимы в России объяснил сруководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов. Это связано с расположением высотной фронтальной зоны.

Январь 2025 года стал самым теплым для многих городов России, в том числе для Тулы, Рязани, Брянска, Калуги и Курска.

По словам синоптика, этой зимой наблюдается повышенная стабильность атмосферных процессов, которая заключается в том, что высотная фронтальная зона располагается в своем крайнем северном положении и проходит через побережье Евразии от Скандинавии на Таймыр.

Аномальная температура там этой зимой на шесть градусов выше нормы, за Уралом местами — на восемь-девять.