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Фото: Накануне.RU

Гортрансу Екатеринбурга не хватает 70 водителей для улучшения транспортной системы

Для полноценной работы ЕМУП "Гортранс" не хватает примерно 70 водителей. Только с их приходом жители Екатеринбурга смогут увидеть существенные изменения в работе транспортной системы, заявил директор филиала ЕМУП "Гортранс автобусные перевозки" Виктор Замков.

"На сегодняшний день есть нехватка водителей. Сегодня у нас 390 водителей, думаю, ещё порядка 50-70 человек нужно, и будет уже нормальная ситуация, которая качественно скажется на транспортной работе", – рассказал Замков в программе "Акцент" на ОТВ.

По его словам, около 10-11% сотрудников "Гортранса" это мигранты, что достаточно мало - набрать больше не позволяет ужесточение миграционного законодательства. При этом, при наборе водителей, предприятие все же будет отдавать предпочтение не новым, а прежним работникам, уволившимся по тем или иным причинам. Замков сравнивает появление новых водителей с рождением ребенка, так как только на получение категорий В и D уходит по три месяца, еще один - на стажировку, а полноценно справляться со своей работой новичок сможет лишь через год регулярных маршрутов.

По этой причине проще и быстрее привлечь в "Гортранс" уволившихся ранее водителей. Главная "приманкой" для этого стало увеличение зарплаты на 60%.

"В основном мы делаем акцент на бывших работниках "Гортранса". Предлагаем им вернуться, рассказываем, что наша заработная плата изменилась. Изменилась она кардинально: с сентября она увеличилась на 60%. "Чистыми" на руки водитель будет получать порядка 77 тыс. рублей. Я считаю, что это, в принципе, достаточно неплохая работа, с учетом того, что человек может выбирать спокойно себе график работы. 14 дней по 12 часов в месяц, то есть 16 дней у него выходных", - рассказал Замков.

На сегодняшний день в штат предприятия вернулось порядка 15 человек.

Напомним, что Екатеринбург получит 2 млрд рублей на реализацию транспортной реформы. Ранее сообщалось, что на эти цели потребуется 13 млрд рублей.

Теги: Гортранс, Екатеринбург, транспортная система, водитель


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