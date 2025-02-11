Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании украинского конфликта достигнут большой прогресс.

"На прошедшей неделе достигли значительного прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами. Надеюсь, что-то получится", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Американский лидер заявил, что надеется на проведение переговоров. "Полагаю, это случится", - заявил он.

Ранее газета New York Post со ссылкой на интервью, которое Трамп дал на борту президентского борта Air Force One в пятницу, сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание не приводит цитату Трампа, заявляя, что тот связывался с президентом РФ, "чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине". Кремль после этой публикации не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону Путина и Трампа.