Атака украинских беспилотников произошла ночью в Саратовской области

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошла прошедшей ночью в Саратовской области. Сейчас она продолжается, пишет SHOT.

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По словам очевидцев, в домах тряслись стëкла, у автомобилей сработала сигнализация. Также была слышна сирена тревоги.

Атака на область продолжается, жители Заводского района Саратова сообщают о взрывах и пожаре в районе НПЗ.

Как написал в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, повреждено промышленное предприятие в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет.

Всего за ночь сбили 40 украинских дронов: над Саратовской областью уничтожены 18 БПЛА, над Ростовской - 13, над Брянской - шесть, над Волгоградской - два и над Белгородской областью – один дрон.