В России узаконят невозвратные тарифы для гостиниц

Российские власти узаконят невозвратные тарифы для гостиниц.

Соответствующий проект закона Госдума рассмотрит в марте текущего года. Отели смогут предоставлять постояльцам разные виды бронирования, среди которых более дешевые невозвратные. В итоге гости смогут выбирать проживание в гостиницах по более низким ценам, чем по возвратным тарифам. Как сказано в пояснительной записке к документу, инициатива позволит гостиничному бизнесу тщательнее планировать свою деятельность.

Законопроект рассмотрело государственно-правовое управление президента и не высказало никаких концептуальных замечаний. Оно рекомендовало документ к принятию в первом чтении, которое состоится уже в весеннюю сессию Госдумы.

Как заявили в Минэкономразвития, турист сможет выбирать, исходя из своих предпочтений и ситуации. Например, такой подход позволит сэкономить на стоимости размещения, если поездка точно состоится, либо забронировать номер по более высокой цене, но понимать, что бронирование можно отменить. При этом права туристов, которые выбрали невозвратный тариф, защищены, если поездка отменяется из-за форс-мажорных обстоятельств, то средства возвращают.

В ведомстве отметили, что для гостиничного бизнеса невозвратные тарифы позволят увеличить загрузку и рентабельность отелей. В настоящее время туристы бронируют сразу несколько гостиниц, а затем выбирают более удобный вариант, не уведомляя другие отели об отмене. Минэкономразвития указало, что новый подход предложили сами предприниматели, которые сталкиваются с такой проблемой, сообщают "Известия".