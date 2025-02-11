Власти поддержали отмену половины экзаменов для поступающих в колледжи девятиклассников

Комиссия по законопроектной деятельности кабмина России утвердила проект положительного отзыва на инициативу о сокращении количества экзаменов для школьников, желающих после девятого класса поступить в колледж или техникум.

Проект закона также позволяет пилотным регионам устанавливать систему минимальных проходных баллов ОГЭ для тех, кто хочет продолжить обучение в десятом классе. Впрочем, они могут и не делать этого. Эта норма вызвала вопросы комиссии — она попросила в деталях разъяснить вопрос продолжения образования школьников, не набравших достаточного для десятого класса количества баллов на ОГЭ или не прошедших в колледжи.

Рассмотреть поправки в первом чтении Госдума планирует в ближайшие дни в приоритетном порядке, сообщает "Коммерсант".

В январе 2024 года межфракционная группа депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко внесла законопроект о введении этим летом экспериментальной системы сдачи ОГЭ в пилотных регионах, среди которых - Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия, Ростовская и Тюменская области.

Там выпускники смогут получить аттестат об основном общем образовании, сдав ОГЭ по русскому языку и математике. Этого будет достаточно для поступления в среднее специальное учебное заведение. Для тех, кто намерен продолжить обучение в десятом классе, список экзаменов не изменится.

В настоящее время выпускники девятых классов должны сдать ОГЭ по русскому языку, математике и два предмета на выбор.