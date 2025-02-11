Келлог может представить Трампу план по Украине в ближайшие недели

Специальный посланник американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог в ближайшие несколько недель намерен представить главе США варианты по завершению конфликта вокруг Украины.

Келлогу нужно получить от официальных лиц всю необходимую информацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии, а также в ходе визитов в Киев и некоторые европейские столицы.

По данным Bloomberg, спецпосланник не намерен посещать Москву во время своей поездки в Европу.

Ранее стало известно, что администрация Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников.