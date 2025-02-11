В России могут ввести мораторий на повышение цен на детское питание

Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" направили обращение главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением установить мораторий на повышение цен на детское питание, а также включить его в перечень социально значимых товаров первой необходимости.

Как ожидается, мера будет действовать до 1 июля 2026 года.

Лидер партии Сергей Миронов заявил, что ситуация с ценами на детское питание требует срочного вмешательства властей, так как с начала года оно в среднем подорожало более чем на 15%, что ударило по семьям с маленькими детьми. По словам депутата, особенно заметно подорожали молочные смеси, которые являются основным источником питания для младенцев.

Парламентарий отметил, что доступность качественного детского питания играет ключевую роль для полноценного развития детей, а недостаточное или несбалансированное питание в раннем возрасте может привести к задержкам в физическом и умственном развитии, сообщает РИА "Новости".