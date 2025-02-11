Депутаты предложили ввести список разрешенных имен для детей

В Госдуме выступили с инициативой о введении списка имен для детей.

Как заявила заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, изначально парламентарии хотели запретить называть девочек именами мальчиков и наоборот. Теперь проект закона предполагает наличие "большого закрытого списка" разрешенных имен.

"Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками", – указала Буцкая.

Инициатива также затронет предложение о праве детей менять свои имена до 18 лет, если это необходимо для защиты от травли, сообщает ТАСС.

Ранее депутат говорила, что не будут запрещать давать девочкам такие имена, как Миша, Павла, Петра, Ивана, Романа. Многие из этих имен, например, распространены в странах Восточной Европы, но могут в теории ассоциироваться с мужскими именами.