Карлсон: Украина продает американское оружие мексиканским наркокартелям

Конфликт вокруг Украины "убивает Америку".

Как заявил известный американский журналист Такер Карлсон в анонсе своего интервью с военным экспертом Дэниелом Дэвисом, выделяемые Киеву деньги уходят на пенсии украинским чиновникам. По его словам, также украинские военные продают системы вооружения США на черном рынке, в том числе наркокартелям Мексики.

В самом интервью Дэвис объяснит, каким образом американский лидер Дональд Трамп может завершить украинский конфликт и почему его не стоило начинать.

Ранее Карлсон в беседе с корреспондентом Мэттом Таибби заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена планировала устранить Владимира Путина. "Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например", - сказал журналист.