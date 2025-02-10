Екатеринбуржцы собрали 280 подписей против строительства "Баден-Бадена" на Шарташе

Жители Екатеринбурга собрали 280 голосов против строительства гостиницы "Баден-Баден" на берегу озера Шарташ. Об этом сообщают активисты движения "Мирные жители".

Несмотря на большое количество протестующих, общим документом направить "голоса" в администрацию Екатеринбурга не выйдет. Активисты сообщили, для того, чтобы мэрия официально посчитала голоса, каждый из выступивших против, должен самостоятельно авторизоваться через Госуслуги и отправить заявление от своего имени. В противном случае, возражения приниматься не будут.

Напомним, что ранее к общественным обсуждениям допустили только одного жителя Екатеринбурга. В горадминистрации отметили, что проголосовать или внести предложение могут только те, кто непосредственно столкнутся с последствиями строительства спа-деревни. После в пресс-службе "Баден-Баден" рассказали, что горожанин проголосовал против назначения земель под гостиничное строительство, но не против самого проекта.

Ранее мы рассказывали, что будет представлять из себя спа-деревня "Баден-Баден" .