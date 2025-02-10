Это приговор: Зеленский потерял 200 миллиардов долларов от США

Владимира Зеленского обвинили в потере 200 миллиардов долларов помощи от США Украине. Так заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам политика, украинский лидер подписал себе приговор, признав исчезновение средств, переданных Киеву Западом.

"Где-то потерялись 200 миллиардов долларов, случайно не видели? Только на сенсацию тянет не само признание исчезновения основной части помощи Украине, а то, что Зеленский это признал", - сказал Медведчук.

Он отметил, что этим президент Украины сам себе подписал приговор.

Теперь, чтобы выгородить себя перед новой администрацией США, Зеленский "пытается сдать подельников, чтобы пойти по делу не обвиняемым, а свидетелем".

Второго февраля лидер Украины в интервью Associated Press признался, что не знает, где миллиарды долларов, которые администрация Джо Байдена выделяла для помощи республике.

Киев готов добывать полезные ископаемые вместе с зарубежными партнерами.

"Мы открыты к тому, чтобы их (ископаемые) разрабатывали наши партнеры, которые помогают нам защищать землю", — заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства указал, что в стране достаточно редкоземельных металлов.

Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом еще в сентябре 2024 года, и Украина "открыта к приходу инвестиций американских компаний", сообщает "РБК Украина".