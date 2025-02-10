Азербайджан заявил о запрете на въезд в страну Валуеву

Азербайджан запретил въезд в страну депутату Госдумы Николаю Валуеву. Такое решение власти республики приняли после слов парламентария о закрытии Русского дома в Баку.

"Оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы", - заявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.

Ранее СМИ сообщили, что Валуев предложил закрыть азербайджанские диаспорские организации в России в ответ на прекращение деятельности Русского дома в Баку. Кроме того, депутат якобы выступил за ограничение бизнеса азербайджанцев в РФ.

В начале февраля российской стороне было направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана. Баку объяснил это решение тем, что организация не была зарегистрирована как юрлицо. Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что различные организации обращались к минюсту и МИД Азербайджана с просьбой помочь в регистрации организации, но оставались без ответа.