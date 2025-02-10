В Екатеринбурге придумали новые мероприятия в честь Года уральского рока

В Екатеринбурге состоялось заседание рабочей группы по организации Года уральского рока. В 2026 году Свердловскому рок-клубу исполняется 40 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в обсуждении приняли участие непосредственные члены рок-клуба – Владимир Шахрин, Вадим Самойлов, Александр Пантыкин, а также продюсер Евгений Горенбург и историк уральского рока Дмитрий Карасюк. Уже сейчас есть примерный план мероприятий на год. В него вошли как экскурсии, выставки, создание фильмов, скульптур, так и музыкальные концерты.

Так, в 2026 году в Екатеринбурге появятся памятная табличка группы "Агата Кристи" и вагон метро, посвященный уральскому року. Жители и гости города смогут купить выпущенные к юбилею сувениры, а школьники – изучить историю музыкального направления на внеурочных занятиях. Кроме этого, Году уральского рока будет посвящен Ледовый городок 2025-26 года в Историческом сквере.

Сегодня план пополнился новыми мероприятиями. Запланированы реставрация и ремастеринг ранних альбомов групп Свердловского рок-клуба и записей его концертов с публикацией на стримингах; объявление конкурса каверов на песни рок-клуба для молодых исполнителей; проведение фестиваля для современных уральских рок-музыкантов.

В завершение заседания мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил проработать все идеи членов оргкомитета.

"Мы не ограничимся 2026 годом в плане увековечения наследия нашего рок-клуба", - пообещал глава уральской столицы.