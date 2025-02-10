В "Разговоре о важном" Игорь Седов рассказал астраханским старшеклассникам об уникальных возможностях региона

Сегодня во всех школах прошло очередное занятие курса «Разговоры о важном»

Традиционно утро понедельника председателя ГорДумы Астрахани началось с «Разговора о важном». В школе №37, кроме Игоря Седова, также сегодня почетным гостем стал руководитель комитета по городскому хозяйству и благоустройству города Виктор Репин. Тема урока: Арктика – территория развития.

Как всегда, в начале прошла церемония поднятия Государственного флага и исполнения Гимна Российской Федерации.

Игорь Седов рассказал школьникам о том, что Арктика – это уникальная ресурсная база России, её можно назвать ледяной сокровищницей, и именно наша страна занимает передовые позиции по освоению этого региона. Для того чтобы присутствие нашего государства в Арктике укреплялось, Президент России утвердил Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г.

Говоря об Астраханской области, спикер Городской Думы обратил внимание на уникальность родного края. «Главное богатство Астрахани – это люди, которые строят, лечат, учат и учатся, экспериментируют и добиваются результатов, – подчеркнул Игорь Седов. – Наша область уникальна, как и каждый регион России. Очень важно нам это понимать и быть вместе, потому что фактически наша страна – это одна большая семья».

Беседа получилась оживленной и познавательной. В завершение «Разговора о важном» глава ГорДумы ответил на вопросы учащихся.