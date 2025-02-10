10 Февраля 2025
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Образование Астраханская область
Фото: t.me/astduma30

В "Разговоре о важном" Игорь Седов рассказал астраханским старшеклассникам об уникальных возможностях региона

Сегодня во всех школах прошло очередное занятие курса «Разговоры о важном» 

Традиционно утро понедельника председателя ГорДумы Астрахани началось с «Разговора о важном». В школе №37, кроме Игоря Седова, также сегодня почетным гостем стал руководитель комитета по городскому хозяйству и благоустройству города Виктор Репин. Тема урока: Арктика – территория развития. 

Как всегда, в начале прошла церемония поднятия Государственного флага и исполнения Гимна Российской Федерации.

(2025)|Фото: t.me/astduma30

Игорь Седов рассказал школьникам о том, что Арктика – это уникальная ресурсная база России, её можно назвать ледяной сокровищницей, и именно наша страна занимает передовые позиции по освоению этого региона. Для того чтобы присутствие нашего государства в Арктике укреплялось, Президент России  утвердил Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г.

(2025)|Фото: t.me/astduma30

Говоря об Астраханской области, спикер Городской Думы обратил внимание на уникальность родного края. «Главное богатство Астрахани – это люди, которые строят, лечат, учат и учатся, экспериментируют и добиваются результатов, – подчеркнул Игорь Седов. – Наша область уникальна, как и каждый регион России. Очень важно нам  это понимать и быть вместе, потому что фактически наша страна – это одна большая семья».

(2025)|Фото: t.me/astduma30

Беседа получилась оживленной и познавательной. В завершение «Разговора о важном» глава ГорДумы ответил на вопросы учащихся.

Теги: игорь седов, разговор о важном, школа


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