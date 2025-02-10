Средний Урал введет в оборот почти 10 тысяч гектаров сельхозземель в 2025 году

В 2025 году в Свердловской области около 10 тыс. га земель сельхозназначения введут в оборот. Для 4,1 тыс. га земель подготовят проекты межевания, а на 5,2 тыс. га невостребованных земель пройдут кадастровые работы. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Первым на очереди Туринский муниципальный округ, где почти за 1 млн рублей в оборот введут 2,1 тыс. га земли.

В департаменте отметили, что в регионе большое количество неразграниченных земель, в отношении которых отсутствует актуальная планово-картографическая основа и не определены их границы. Все это затрудняет оформление прав собственности на землю. Для получения субсидий и последующего вовлечения новых сельхозземель в оборот, горадминистрациям необходимо обращаться в областное министерство агропромышленного комплекса, которое уже направляет заявку в Минсельхоз РФ, где она рассматривается на конкурсной основе.

"Благодаря губернатору Евгению Куйвашеву мы ежегодно привлекаем федеральные средства на увеличение посевных площадей в Свердловской области. Так, в 2025 году на эти цели будет направлено 8,7 млн рублей, большая часть которых - из федерального бюджета. После проведения межевания и кадастровых работ на невостребованных землях администрации муниципалитетов региона передадут их в пользование сельхозтоваропроизводителям", - рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Напомним, что именно к Евгению Куйвашеву обращаются жители Сысертского района, которые просят сохранить земли сельхозназначения у деревни Андреевка. Несмотря на постоянные протесты, суды и аргументы в виде залежей торфа, протекающего рядом ручья и близкого расположения населенных пунктов, региональные власти намерены построить на сельхозземлях мусоросортировочный завод "Екатеринбург - Юг".

По словам губернатора и других сторонников проекта, этот участок был избран лучшим из 100, а потом и из 26 финалистов для строительства. Однако ни общественникам, ни активистам ни обычным жителям региона этот список так никто и не показал. Вместо этого на "прямой линии" губернатор заявил, что место строительства еще не определено, в то время как территориальной схеме с утвержденным участком было уже полгода.

Региональные власти не могут ответить на вопрос, почему под полигон нельзя выбрать промышленные земли вместо так оберегаемых сельскохозяйственных. Губернатор также не спешит отменять приказ, разрешающий строительство, за подписью экс-министра ЖКХ Николая Смирнова, арестованного за взятку "за общее покровительство", всего через несколько дней после подписания.